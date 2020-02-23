Журналист показал, в каких условиях Скалецкая находится в Новых Санжарах

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая находится в одном здании вместе с эвакуированными из Китая.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проживает в медицинском центре в Новых Санжарах в таких же условиях, как эвакуированные граждане из Уханя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Махов, который также находится на санитарной базе в Новых Санжарах.

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"Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на санбазе Нацгвардии вместе с эвакуированными из Китая в одном здании. Уверяю - условия такие же, как и у всех остальных. Ест то же, что и мы все. Провела дистанционно занятия для студентов. Днем селекторное совещание. Так же дистанционно. Вечером встреча с эвакуированными",- рассказал Махов.

Скалецкая на медбазе в Новых Санжарах Александр Махов/Facebok





Напомним, Скалецкая опровергла фейки о том, что она якобы выезжала из Новых Санжар.

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