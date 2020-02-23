100 полицейских искали 3-летнего мальчика: Он ушел из дома и прошел 8 км

В Винницкой области правоохранители нашли пропавшего ребенка.

22 февраля, в селе Иванкивцы Козятинского района Винницкой области исчез трехлетний мальчик. Его нашли в соседнем селе, в 8 км от дома. Об этом информирует пресс-служба Винницкой полиции.

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Сообщается, что около 12.00 в полицию обратился отец ребенка и сообщил об исчезновении сына. Он рассказал, что ребенок играл во дворе частного дома без присмотра взрослых, а потом исчез.



В поисках ребенка участвовали около ста правоохранителей, в том числе были направлены дополнительные наряды групп реагирования патрульной полиции. Жителям села и близлежащих районов сообщили о пропаже ребенка.



Полицейские и местные жители обошли территорию села, лесопосадки, и проверили все помещения и места, где мог быть мальчик. Через 4 часа поисковые мероприятия окончились успехом и мальчика нашли в соседнем селе. Он прошел 8 километров и дошел до одного из домов. Хозяйка сразу сообщила об этом в полицию. Мальчика забрали в больницу, его осматривают медики.

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Правоохранители выяснили, что в семье, кроме мальчика, есть еще один младший ребенок. Родители не занимаются воспитанием детей, их жилье не соответствуют санитарным нормам. Полицейские сообщат об этом в социальные службы, чтобы те рассмотрели вопрос о целесообразности пребывания детей в семье.



В полиции на родителей составили админпротол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.



Напомним, под Харьковом умер 3-летний ребенок: Родители не обратились к врачу.

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