Циклон Ксантипп в Украине: погода ухудшится

Дождь, местами с мокрым снегом, пройдет 23 февраля в большинстве украинских областей, сообщают синоптики.

Атмосферный фронт циклона Ксантипп 23 февраля достигнет Украины, ожидаются осадки и усиление ветра. Об этом накануне сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Дождь, местами с мокрым снегом, пройдет 23 февраля в большинстве областей, разве что юг окажется под влиянием антициклона Гюнтер, который сдержит влияние циклона в этой части Украины, поэтому здесь будет без осадков", - отметила Диденко.

По ее словам, ветер западного направления до штормовых порывов, может усилится до 15-20 м/с и выше, в Карпатах до 30 м/с.

Температура воздуха ожидается в пределах + 3, + 9 градусов с последующим снижением в понедельник до + 2, + 5 градусов.

24 февраля прогнозируются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя, сильный, штормовой ветер может быть со скоростью 22-28 м /с, а в Карпатах даже до 40 м /с.

В официальном заявлении Укргидрометцентра говорится об осложнении погодных условий: ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля во западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки; в Украине 23 февраля усиление ветра до 15-22 м/с.

Погода в Украине 23 февраля

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