Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары"

Местные жители признаются, что им очень стыдно за то, в каком свете Новые Санжары увидел весь мир.

22 февраля в Новых Санжарах состоялись два собрания жителей. С людьми пообщался известный врач Евгений Комаровский, местная община также встретились с православным духовенством. Об этом говорится в сюжете 1+1.

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Жители Новых Санжар подчеркнули, что основной проблемой стал недостаток коммуникации – люди возмутились тем, что власти не предупредили о размещении эвакуированных на карантин в их городе. Местные жители также испугались большого количества военной техники и силовиков, которые прибыли обеспечить сопровождение и размещение эвакуированных из Уханя.



Местные жители осудили беспорядки, которые произошли в городе. Они возлагают ответственность на неизвестных провокаторов, которые приехали в Новые Санжары. Люди признаются, что им очень стыдно за то, в каком свете Новые Санжары увидел весь мир.

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"Мы – нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы", - говорят они.



"Я ни на кого не собирался наезжать – что я, совсем уже?" - рассказал Владимир Сиренко, которого подозревают в нападении автомобилем на военных Нацгвардии.





Напомним, "Титушки из Кропивницкого" оказались жителями Новых Санжар.

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