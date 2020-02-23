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Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары"

Комментариев: 9
Местные жители признаются, что им очень стыдно за то, в каком свете Новые Санжары увидел весь мир.
20 февраля в Новых Санжарах прошли беспорядки
20 февраля в Новых Санжарах прошли беспорядки
Пресс-служба полиции

22 февраля в Новых Санжарах состоялись два собрания жителей. С людьми пообщался известный врач Евгений Комаровский, местная община также встретились с православным духовенством. Об этом говорится в сюжете 1+1.

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Жители Новых Санжар подчеркнули, что основной проблемой стал недостаток коммуникации – люди возмутились тем, что власти не предупредили о размещении эвакуированных на карантин в их городе. Местные жители также испугались большого количества военной техники и силовиков, которые прибыли обеспечить сопровождение и размещение эвакуированных из Уханя.

Местные жители осудили беспорядки, которые произошли в городе. Они возлагают ответственность на неизвестных провокаторов, которые приехали в Новые Санжары. Люди признаются, что им очень стыдно за то, в каком свете Новые Санжары увидел весь мир.

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"Мы – нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы", - говорят они. 

"Я ни на кого не собирался наезжать – что я, совсем уже?" - рассказал Владимир Сиренко, которого подозревают в нападении автомобилем на военных Нацгвардии.



Напомним, "Титушки из Кропивницкого" оказались жителями Новых Санжар.

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Комментариев (9)
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zevvs    23.02.2020, 14:24
Оценка:  -1
zevvs
Дураки признали что они дураки,редкое явление.
Колишній-східняк    23.02.2020, 13:51
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Читал отзыв одной из эвакуированных Новые Санжары: двери без замков, душ бьётся электричеством, пищевой рацион более чем убогий...
hope55    23.02.2020, 14:03
Оценка:  -3
hope55
Ага, аппартаменты с джакузями ей подавай! А питание там нормальное -показывали. Может после китайскиx омаров и трюфелей не понравилось?
zevvs    23.02.2020, 14:23
Оценка:  -3
zevvs
а что такое "китайские омары и трюфели",первый раз слышу?
Вереснь    23.02.2020, 13:48
Оценка:  +1
Вереснь
Две недели во всех украинских сми обсуждался прилёт из Уханя.Сто раз говорили,что привезут здоровых на карантин.Просто вы типичные ХО ХЛЫ-которые,как сказал Голобородько-рождаются украинцами и становятся 100-килограммовыми хо хлами.Теперь вы опозорены на века.Новые Санжары стало именем нарицательным
Boxerogos    23.02.2020, 13:44
Оценка:  -6
Boxerogos
Вы нормальные украинцы?Такие же гормальные нормальные,как и те,что стояли на Мулдане(данный мулам)за бабло и возможность разграбить дома и квартиры Януковича и его бригады?Рассмешили вы меня,вырожденцы!Очень рассмешили!Всех нормальных людей с Праздником!
Распятый_мальчик    23.02.2020, 13:50
Оценка:  +3
Распятый_мальчик
Эх, классная штука - Майдан. Пробыл 2 месяца, прошло уже 6 лет, а рашиССтов до сих пор карежит, как нечисть от святой воды!
kvadex    23.02.2020, 13:36
Оценка:  +5
kvadex
Вы просто БЫДЛО!!!!!!
Teetotaler    23.02.2020, 14:48
Оценка:  -1
Teetotaler
Толерантные эуропеци ...)))
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