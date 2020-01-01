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В Новых Санжарах заболела эвакуированная

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После осмотра медработниками был установлен диагноз. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.
Минздрав назвал причину болезни эвакуированной из Уханя
Минздрав назвал причину болезни эвакуированной из Уханя
Минздрав

Иностранной гражданке, которая была эвакуирована из Уханя и проходит 14-дневную обсервацию в Новых Санжарах Полтавской области, вызвали скорую из-за обострения хронической гастроэнтерологической болезни, а не из-за коронавируса, сообщают в Минздраве 23 февраля.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, который работает в оперативном штабе в зоне обсервации, сообщил, что вечером накануне у иностранной гражданки появилась боль в животе.

После осмотра медработниками был установлен предварительный диагноз. Позже в обсервацию прибыла экстренная помощь со специалистами, которые провели осмотр пациентки.

"Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной. Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваем, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет", - сказал он.

Остальные эвакуированные также чувствуют себя хорошо и у них не наблюдаются симптомы коронавируса, подчеркнул замминистра.

20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Китая. На борту были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала.

Местные жители оказались против размещения эвакуированных в своем населенным пункте, поэтому перекрыли дорогу и напали на полицию.

 

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Теги: эпидемия, Полтавская область, эвакуация, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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