В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова

Активисты вышли на митинг против главы МВД Авакова.

23 февраля в Киеве около сотни активистов пикетировали Офис Президента с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом пишет издание Цензор.НЕТ.

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Активисты требовали уволить Авакова и не назначать его на другие влиятельные должности в стране.



Участники акции держали в руках плакаты и требовали наказать виновных в убийстве чиновницы Екатерины Гандзюк, а также заказчиков и организаторов нападений на общественников в разных регионах Украины.





Напомним, соратник Авакова нардеп Илья Кива нецензурно поздравил мужчин с 23 февраля.

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