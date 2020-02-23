В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова
23 февраля в Киеве около сотни активистов пикетировали Офис Президента с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом пишет издание Цензор.НЕТ.
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Активисты требовали уволить Авакова и не назначать его на другие влиятельные должности в стране.
Участники акции держали в руках плакаты и требовали наказать виновных в убийстве чиновницы Екатерины Гандзюк, а также заказчиков и организаторов нападений на общественников в разных регионах Украины.
Напомним, соратник Авакова нардеп Илья Кива нецензурно поздравил мужчин с 23 февраля.
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Рябошапка = Каганович