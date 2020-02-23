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В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова

Комментариев: 3
Активисты вышли на митинг против главы МВД Авакова.
Под ОП митинговали против Авакова
Под ОП митинговали против Авакова
censor.net

23 февраля в Киеве около сотни активистов пикетировали Офис Президента с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом пишет издание Цензор.НЕТ.

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Активисты требовали уволить Авакова и не назначать его на другие влиятельные должности в стране.

Участники акции держали в руках плакаты и требовали наказать виновных в убийстве чиновницы Екатерины Гандзюк, а также заказчиков и организаторов нападений на общественников в разных регионах Украины.


Напомним, соратник Авакова нардеп Илья Кива нецензурно поздравил мужчин с 23 февраля.

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Комментариев (3)
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ЖИД-ПАРАЗИТ    23.02.2020, 16:03
Оценка:  -1
ЖИД-ПАРАЗИТ
Сколько ещё невиновных Украинцев Аваков собирается посадить, по приказу Жи.довской власти?
ЖИД-ПАРАЗИТ    23.02.2020, 16:01
Оценка:  0
ЖИД-ПАРАЗИТ
Аваков не Украинец. У него никогда не будет сердце болеть за Украинцев.
ЖИД-ПАРАЗИТ    23.02.2020, 16:00
Оценка:  0
ЖИД-ПАРАЗИТ
Аваков = Берия , а его Полиция=НКВД.
Рябошапка = Каганович
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