Под Офисом президента протестовали против Авакова
Во время попытки повесить на здание Офиса президента плакат с надписью "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова?" правоохранители начали оттеснять протестующих.
Около 100 человек вышли под Офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщают Громадське и РБК-Украина.
Участники акции требуют уволить Авакова из-за отсутствия результатов расследований нападений на гражданских активистов и журналистов, в том числе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
На акцию протеста также пришел адвокат Виталий Коломиец - защитник подозреваемой по делу Шеремета Яны Дугарь. Он отметил, что столкнулся с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов из-за системы, созданной и контролируемой действующим министром.
Мітинг за відставку Авакова: активісти спробували повісити на будівлю Офісу президента плакати з написом «Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?» — поліція не дала їм це зробити.— hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020
Плакат з зауваженням про незадовільне розслідування справи Шеремета зірвали pic.twitter.com/GQbavmjFmM
Во время попытки повесить на здание Офиса президента плакат с надписью "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова?" правоохранители начали оттеснять протестующих.
Также сотрудники полиции сорвали плакат об неудовлетворительном расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Аваков находится на посту главы МВД на испытательном сроке до конца 2019 года. Главным условием для Авакова, по словам главы государства, было расследование громких дел.
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