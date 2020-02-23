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Под Офисом президента протестовали против Авакова

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Во время попытки повесить на здание Офиса президента плакат с надписью "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова?" правоохранители начали оттеснять протестующих.
 
Около 100 человек вышли под Офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщают Громадське и РБК-Украина.
 
Участники акции требуют уволить Авакова из-за отсутствия результатов расследований нападений на гражданских активистов и журналистов, в том числе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
 
На акцию протеста также пришел адвокат Виталий Коломиец - защитник подозреваемой по делу Шеремета Яны Дугарь. Он отметил, что столкнулся с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов из-за системы, созданной и контролируемой действующим министром.
 
Во время попытки повесить на здание Офиса президента плакат с надписью "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова?" правоохранители начали оттеснять протестующих.
 
Также сотрудники полиции сорвали плакат об неудовлетворительном расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
 
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Аваков находится на посту главы МВД на испытательном сроке до конца 2019 года. Главным условием для Авакова, по словам главы государства, было расследование громких дел.
 
 
 
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Теги: отставка, министр, Аваков, отставка правительства, Арсен Аваков, Акция протеста, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЖИД-ПАРАЗИТ    23.02.2020, 16:16
Оценка:  0
ЖИД-ПАРАЗИТ
Пускай Аваков научиться разговаривать по- Украински для начала и перестанет арестовывать невиновных Украинцев по указу Жи.довской власти.
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