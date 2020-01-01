"Шахтер" готовится отправить борт в Ухань, процесс контролирует Зеленский

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал про подготовку к эвакуации оставшихся в Ухане украинцев.

Футбольный клуб "Шахтер" готовится отправить свой самолет в Ухань за оставшимися там украинцами и ждет всех необходимых согласований. Процесс находится на личном контроле у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил гендиректор Шахтера Сергей Палкин, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой", - отметил Палкин.



Гендиректор "Шахтера" подчеркнул, что клуб вместе с представителями своего партнера авиакомпании SkyUp занимается подготовкой самолета.

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"Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы", - сказал он.



Палкин также отметил, что клуб готов отправить борт как можно скорее.



"Хотим вернуть Анастасию Зинченко и других украинцев, которые остались в Ухане. Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собачку, затронул сердца многих людей и никого не оставил равнодушным", - заявил он.



Напомним, в МВД рассказали, что украинцев снова могут эвакуировать из Уханя.

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