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Под Одессой пьяный полицейский на мотоцикле устроил ДТП: Его пассажир погиб

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У полицейского в крови обнаружили 2,03 промилле алкоголя.
Водитель мотоцикла "МТ-11" не справился с управлением
Водитель мотоцикла "МТ-11" не справился с управлением
od.npu.gov.ua

22 февраля,около 17:00, в Белгород-Днестровском районе Одесской области, произошло смертельное ДТП. Водитель мотоцикла "МТ-11" не справился с управлением, из-за чего он перевернулся. В результате ДТП погиб пассажир мотоцикла, сообщает пресс-служба ГБР.

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Как выяснилось, за рулем находился инспектор физической безопасности одного из батальонов Управления полиции охраны ГУ НП в Одесской области. Водитель получил травмы, его пассажир скончался от повреждений.

Правоохранители установили, что водитель транспорта был пьян. У него в крови обнаружили 2,03 промилле алкоголя. Полицейский задержан, в ближайшее время ему будет сообщено о подозрении и избрании меры пресечения. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, под Одессой в порту погрузчик задавил двух человек.

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