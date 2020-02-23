Знатный "аватар": В армии рассказали об одном из протестующих в Новых Санжарах

Мужчину выгнали из армии за регулярное пьянство, на фронт он так и не доехал.

Один из протестующих в Новых Санжарах, который запомнился тем, что кричал на полицейского и отправлял его в окопы на войну, сам не лучшим образом отметился в армии. Об этом на своей странице в Twitter рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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"Помните воеваку, который бросался на Александра Нетребко (полицейского) в Санжарах и предлагал ему поехать в окопы? Ору в голос ... "Воевака", как оказалось, знатный "аватар", выгнали из ВСУ сразу после учений", – написал он.



Штефан опубликовал справку о мужчине, в которой указывается, что тот был отчислен из армии за регулярное употребление алкогольных напитков. На фронте он не был.



"Константин Анатолиевич … зарегистрированный по адресу: Полтавская область, смт Новые Санжары … в зоне АТО не воевал, а только ездил на учения, откуда, из-за употребления спиртных напитков, был отчислен"., - пишется в документе.

Анатолий Штефан/Facebook

Анатолий Штефан/Facebook

Анатолий Штефан/Facebook

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