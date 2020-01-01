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В "Слуге народа" рассказали о партячейках в Крыму и Севастополе

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Крымские партячейки "Слуги Народа" зарегистрированы в Херсоне.
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура
Александр Качура/Facebook

Народный депутат от партии "Слуги народа" Александр Качура заявил, что партийные ячейки зарегистрированы в аннексированном Крыму и Севастополе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Если говорить о партячейках, то у нас они зарегистрированы абсолютно во всех областях, в городе Киев и АРК", - написал Качура.

Качура рассказал подробнее о ячейках в комментарии журналисту издания Крым.Реалии.

"Согласно действующему порядку, партячейка временно зарегистрирована в городе Херсон. Сейчас она зарегистрирована юридически. Членами являются жители АРК, выехавшие после оккупации на подконтрольную территорию. Понятно, что сейчас она не может выполнять свои функции по выдвижению кандидатов. В Севастополе также зарегистрирована организация", – отметил Качура.

Напомним, на админгранице с Крымом усилили меры безопасности.

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