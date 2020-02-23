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Директор одного из заводов Укроборонпрома попался на взятке

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Задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов директором предприятия Шосткинский казенный завод Звезда.
Задержание чиновника Укроборонпрома
Задержание чиновника Укроборонпрома
Военная прокуратура
 
Директора предприятия Шосткинский казенный завод Звезда, входящего в состав Укроборонпрома, задержали на получении взятки за аренду помещений завода, сообщает пресс-служба военной прокуратуры.
 
Правоохранители задокументировали факт получения руководителем неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов. По данным прокуратуры, данную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав Укроборонпром.
 
22 февраля задержанному сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
 
Напомним, что ранее сотрудники Офиса генпрокурора провели обыски в комплексе зданий государственного предприятия Укроборонсервис по делу о нанесении убытков государству. 
 
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Теги: коррупция, взятка, прокуратура, борьба с коррупцией, Укроборонпром
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
MNI1957    23.02.2020, 20:46
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MNI1957
любая власть,воровская
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