Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, без потерь

Комментариев: 0
Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: вблизи Талаковки - с гранатомета.
Обстрелы на Донбассе
Обстрелы на Донбассе
 
С начала суток в воскресенье, 23 августа, вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщили в пресс-центре ООС.
 
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
 
Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: вблизи Талаковки.
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 12 обстрелов: рядом с Травневим - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм. Кроме того, рядом с населенным пунктом Хутор Вольный стреляли из миномета калибра 82 мм.
 
Напомним, что в Нацполиции Донецкой области заявили, что готовы к проведению миротворческой миссии по освобождению и реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ВСУ, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь