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Минздрав запретил передавать еду эвакуированным из Китая

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В медицинском центре в Новых Санжарах уже запущен пищеблок, пищу для тех, кто находится на обсервации, готовят на месте.
Ситуация в Новых Санжарах
Ситуация в Новых Санжарах
DW
 
Министерство здравоохранения запретило передавать продукты питания в медцентр в Новых Санжарах, где находятся на обсервации граждане, эвакуированные из Китая, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ
 
"Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", - заявил Ляшко.
 
 
Он также сообщил, что уже запущен пищеблок в медцентре, и пищу для тех, кто находится на обсервации, готовят на месте, в том числе и диетическую пищу для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам по поводу обострения болезни желудочно-кишечного тракта.
 
Замминистра внутренних дел Иван Варченко добавил, что в обсервацию передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.
 
Напомним, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится на другом этаже санатория в Новых Санжарах Полтавской области, где проходят обсервацию эвакуированные из Китая.
 
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Теги: Минздрав, эвакуация, карантин, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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