Минздрав запретил передавать еду эвакуированным из Китая

В медицинском центре в Новых Санжарах уже запущен пищеблок, пищу для тех, кто находится на обсервации, готовят на месте.

Министерство здравоохранения запретило передавать продукты питания в медцентр в Новых Санжарах, где находятся на обсервации граждане, эвакуированные из Китая, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ

"Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", - заявил Ляшко.

Он также сообщил, что уже запущен пищеблок в медцентре, и пищу для тех, кто находится на обсервации, готовят на месте, в том числе и диетическую пищу для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам по поводу обострения болезни желудочно-кишечного тракта.

Замминистра внутренних дел Иван Варченко добавил, что в обсервацию передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.