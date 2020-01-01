Украина готова к выявлению коронавируса

По всей стране определены больницы, которые готовы принять людей. Есть бригады врачей-инфекционистов.



Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине, заявил премьер-министра Алексей Гончарук на своей странице в Facebook вечером 23 февраля.

По его словам, сейчас работа всех служб скоординирована. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

"Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены больницы, которые готовы принять людей", - сообщил Гончарук.

Премьер также отметил, что Кабмин ежедневно получает от ВОЗ последнюю информацию относительно опыта различных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее.



"К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах", - добавил глава правительства. Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала. После осмотра медиками прибывших пятью автобусами перевезли для обсервации в санаторий Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области.



Украинцев с поезда Киев-Москва отпустили из больницы в РФ

На сегодняшний день в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавирус COVID-19 не зафиксировано.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet