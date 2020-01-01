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Украина готова к выявлению коронавируса

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По всей стране определены больницы, которые готовы принять людей. Есть бригады врачей-инфекционистов.
Самолет с эвакуированными из Китая украинцами
Самолет с эвакуированными из Китая украинцами
пресс-служба ГСЧС

Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине, заявил премьер-министра Алексей Гончарук на своей странице в Facebook вечером 23 февраля.
 
По его словам, сейчас работа всех служб скоординирована. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.
 
"Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены больницы, которые готовы принять людей", - сообщил Гончарук.
 
Премьер также отметил, что Кабмин ежедневно получает от ВОЗ последнюю информацию относительно опыта различных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее.
 
"К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах", - добавил глава правительства.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала.

После осмотра медиками прибывших пятью автобусами перевезли для обсервации в санаторий Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области.

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На сегодняшний день в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавирус COVID-19 не зафиксировано.

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Теги: Украина, коронавирус, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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