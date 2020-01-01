СНБО предложил Кабмину вернуть санэпидемслужбу

По словам секретаря СНБО, возобновленная СЭС не будет заниматься проверками столовых и ресторанов.



Совет национальной безопасности и обороны обратился к Кабинету министров с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала 1+1 в воскресенье, 23 февраля.

"Совет национальной безопасности и обороны обратился к Кабинету министров не вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации... а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые она должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране", – сказал он.

На вопрос о том, существует ли в Украине система биологической защиты, Данилов отметил, что государство полностью готово к возможным вызовам.

"Мы полностью готовы для того, чтобы, если, не дай Боже, будут кие-то вызовы. У нас есть понимание обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, на сегодняшний день в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавирус COVID-19 не зафиксировано.



В Китае число жертв коронавируса превысило 2400

Премьер-министра Алексей Гончарук заявил, что правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине.

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