Министр юстиции показал СИЗО в Виннице

Малюська нагрянул с проверкой в следственный изолятор и колонии Винницы и выложил в соцсети фото.

Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил следственный изолятор и колонии №86 и №1 в Виннице. Он назвал "вполне удовлетворительными" условия содержания людей, однако с несколькими исключениями. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что всего в этих местах удержания до 1,5 тысяч заключенных и осужденных, из которых более 300 - "пожизненники".

"Условия содержания - вполне удовлетворительные (за исключением отдельных камер СИЗО в связи с переполнением).... Фото с хорошей отделкой - это комнаты для длительных свиданий, пользование платное - около 350 грн в сутки с человека", - уточнил он.

Министр назвал проблему со сроками пребывания в СИЗО: "Один из заключенных, с которым разговаривал, более четырех лет находится под следствием за кражу".

По словам Малюськи, в местах удержания много "пожизненных", которым "некуда себя деть, работы на всех не хватает". Некоторые из них получали смертную казнь еще в девяностых, но их спасло признание такой казни неконституционной.

Ранее стало известно, что Малюська хочет распродать украинские тюрьмы в счет Минюста из-за их ненадобности.

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