Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, потерь нет

Сепаратисты активизировались на Донбассе, за сутки выпустили более 70 мин. При этом ни один украинский военный не пострадал.

В течение минувших суток, 23 февраля, сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

вблизи Талаковки - с беспилотного летательного аппарата враг сбросил по нашим позициям гранатометний выстрел.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил тринадцать обстрелов по нашим позициям, а именно:

рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

дважды неподалеку Орехово - со 120-мм миномета - 29 мин;

два раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета;

рядом с населенным пунктом Хутор Свободный - с миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Золотого-4 - с 82-мм минометов противник выпустил 15 мин; неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин;

в районе Новозвановки - из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета;

два раза рядом с Луганским - с миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин из 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем;

вблизи населенного пункта Кондрашева Новая - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 20 снарядов.

Вчера, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, - говорится в сообщении.

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