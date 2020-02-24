Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, потерь нет

Комментариев: 1
Сепаратисты активизировались на Донбассе, за сутки выпустили более 70 мин. При этом ни один украинский военный не пострадал.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
mil.gov.ua

В течение минувших суток, 23 февраля, сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. 

Читай также: В "Слуге народа" рассказали о партячейках в Крыму и Севастополе

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

  • вблизи Талаковки - с беспилотного летательного аппарата враг сбросил по нашим позициям гранатометний выстрел.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил тринадцать обстрелов по нашим позициям, а именно:

  • рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • дважды неподалеку Орехово - со 120-мм миномета - 29 мин;
  • два раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета;
  • рядом с населенным пунктом Хутор Свободный - с миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Золотого-4 - с 82-мм минометов противник выпустил 15 мин; неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин;
  • в районе Новозвановки - из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета;
  • два раза рядом с Луганским - с миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин из 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем;
  • вблизи населенного пункта Кондрашева Новая - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 20 снарядов.

Вчера, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, - говорится в сообщении.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Донбасс, Ситуация в Украине, Ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
БРОКЕР2020    24.02.2020, 09:04
Оценка:  +1
БРОКЕР2020
мынистриляим, минскиесаглашения, янел0х
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь