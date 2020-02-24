Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, потерь нет
В течение минувших суток, 23 февраля, сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
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Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:
- вблизи Талаковки - с беспилотного летательного аппарата враг сбросил по нашим позициям гранатометний выстрел.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил тринадцать обстрелов по нашим позициям, а именно:
- рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- дважды неподалеку Орехово - со 120-мм миномета - 29 мин;
- два раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета;
- рядом с населенным пунктом Хутор Свободный - с миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Золотого-4 - с 82-мм минометов противник выпустил 15 мин; неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин;
- в районе Новозвановки - из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета;
- два раза рядом с Луганским - с миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин из 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем;
- вблизи населенного пункта Кондрашева Новая - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 20 снарядов.
Вчера, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, - говорится в сообщении.
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