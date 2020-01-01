Погода в Украине на 24 февраля: Дожди и мокрый снег

В Украине ожидаются сильные осадки, дожди и мокрый снег.

Погода в Украине на 24 февраля pixabay.com

Погода в понедельник, 24 февраля, в Украине будет дождливой и пасмурной. На всей территории страны ожидаются сильные осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +4…+ 6 градусов тепла, ночью от +2 до +4;

На севере Украины температура днем +1… +3, ночью +1… +3;

В центральных областях температура днем от +2… +4, ночью от +2 до +4;

На востоке страны днем от +1 до +3, ночью +1… +4;

На юге Украины днем от +6 до +10 градусов, ночью +2… +4;

В Крыму днем +7… 9, ночью +2… +4;

В Киеве днем +3… +5, ночь +1… +3.

Погода в Украине на 24 февраля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко, 24 февраля, на всей территории страны будет сильный ветер.

Через Украину проходит атмосферный фронт циклона Ксантиппа, - пишет Диденко.

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