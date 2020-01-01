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Супермаркет в Харькове "заминировали" куском мяса

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Пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что "заминировал" один из супермаркетов города. Во время осмотра места взрывотехники нашли кусок мяса.
На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники
На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники
facebook.com/MVS.LVIV

Полиция задержала 32-летнего мужчину по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании супермаркета на Московском проспекте в Харькове, сообщает пресс-служба полиции области.

В субботу вечером поступил анонимный звонок о том, что в супермаркете в одной из камер хранения находится взрывчатка.

"В ходе осмотра места происшествия никаких взрывоопасных предметов или веществ правоохранители не обнаружили, эвакуация граждан не проводилась. В ячейке находился кусок мяса", - говорится в сообщении.

Во время отработки района сотрудники отдела криминальной полиции совместно с патрульными полицейскими по ориентировке обнаружили лжеминера. Им оказался 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители изъяли у него телефон. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, что ранее полиция задержала "минера", из-за которого остановили 13 поездов. Злоумышленником оказался пассажир поезда, который якобы заминировали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось, что в Сумах женщина-адвокат "минировала" суды. Адвокат в течение нескольких месяцев сообщала о псевдоминировании судов, а также Центра предоставления админуслуг.

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Теги: Мясо, Харьков, полиция, минирование, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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