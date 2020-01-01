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Обматерила мужа: Женщину оштрафовали за домашнее насилие

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В Харьковской области женщину оштрафовали за домашнее насилие над гражданским супругом.
Женщину оштрафовали за домашнее насилие
Женщину оштрафовали за домашнее насилие
pixabay.com

Изюмский горрайонный суд Харьковской области оштрафовал женщину на 170 грн за совершение домашнего насилия в отношении гражданского супруга. Женщина обматерила своего сожителя, чем вызвала у него “чувство эмоциональной неуверенности и нанесло ущерб его психическому здоровью“. Об этом сообщает “Судебная власть Украины“. 

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На судебном заседании было установлено, что инцидент произошел 12 февраля.

“Гражданка К. начала ссору со своим сожителем, во время которой высказывалась в его адрес нецензурной бранью“, — говорится в сообщении.

Женщина полностью признала свою вину и пообещала, что больше не допустит такого поведения со своей стороны.

Помимо штрафа женщина должна выплатить 420 грн судебного сбора.

Напомним, ранее одесситка пригласила экс-мужа отпраздновать Новый год и зверски убила его

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Теги: Харьков, Домашнее насилие, Штраф
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