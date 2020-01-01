Обматерила мужа: Женщину оштрафовали за домашнее насилие

В Харьковской области женщину оштрафовали за домашнее насилие над гражданским супругом.

Изюмский горрайонный суд Харьковской области оштрафовал женщину на 170 грн за совершение домашнего насилия в отношении гражданского супруга. Женщина обматерила своего сожителя, чем вызвала у него “чувство эмоциональной неуверенности и нанесло ущерб его психическому здоровью“. Об этом сообщает “Судебная власть Украины“.

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На судебном заседании было установлено, что инцидент произошел 12 февраля.

“Гражданка К. начала ссору со своим сожителем, во время которой высказывалась в его адрес нецензурной бранью“, — говорится в сообщении.

Женщина полностью признала свою вину и пообещала, что больше не допустит такого поведения со своей стороны.

Помимо штрафа женщина должна выплатить 420 грн судебного сбора.

Напомним, ранее одесситка пригласила экс-мужа отпраздновать Новый год и зверски убила его.

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