Обматерила мужа: Женщину оштрафовали за домашнее насилие
Изюмский горрайонный суд Харьковской области оштрафовал женщину на 170 грн за совершение домашнего насилия в отношении гражданского супруга. Женщина обматерила своего сожителя, чем вызвала у него “чувство эмоциональной неуверенности и нанесло ущерб его психическому здоровью“. Об этом сообщает “Судебная власть Украины“.
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На судебном заседании было установлено, что инцидент произошел 12 февраля.
“Гражданка К. начала ссору со своим сожителем, во время которой высказывалась в его адрес нецензурной бранью“, — говорится в сообщении.
Женщина полностью признала свою вину и пообещала, что больше не допустит такого поведения со своей стороны.
Помимо штрафа женщина должна выплатить 420 грн судебного сбора.
Напомним, ранее одесситка пригласила экс-мужа отпраздновать Новый год и зверски убила его.
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