Гончарук: Правительство готово к борьбе с коронавирусом

"Работа всех служб скоординирована" - подчеркнул премьер, прокомментировал текущую ситуацию в Украине с коронавирусом.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о том, что все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо, а их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Об этом премьер рассказал в своем Телеграм.

Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными - отметил Гончарук

Премьер-министр рассказал о том, что в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране для выявления коронавируса.

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“Плюс, каждый день мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее. Наши специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования“ - подчеркнул он.

Мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры пассажиров в украинских аэропортах - заявил Гончарук

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“Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей. Причин для паники нет!“ - подытожил он.

Ранее Минздрав сравнил реакцию на эвакуированных в других странах.

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