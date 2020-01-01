На Закарпатье сутенер продавал девушек в словацкие бордели

Полицейские задержали мужчину, который продавал украинских девушек за границу.

Житель Кировоградской области вербовал девушек с целью их продажи в словацкие бордели. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов совместно с пограничниками. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщается, 23-летнего мужчину задержали 23 февраля как раз в тот момент, когда он пытался вывезти украинок в Словакию. Преступник вербовал молодых девушек для их дальнейшей перепродажи в городе Кошице, где их бы принуждали к занятию проституцией.

Задержание произошло на одном из пунктов пропуска Закарпатской области. Сейчас преступник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся необходимые материалы для объявления мужчине о подозрении и обращении с ходатайством в суд, для избрания ему меры пресечения.

Момент задержание сутенера zk.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Одессе задержали двух сутенеров, отправлявших украинок в секс-рабство.

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