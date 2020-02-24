"Нафтогаз" сделали мультик о своих премиях

В сети опубликован короткий мультик, в котором "Нафтогаз" рассказал, почему нужно выплатить 5% - ю премию.

НАК “Нафтогаз“ опубликовали в сети короткий мультик. В нем идет речь о том, что за работу юристов в судах против “Газпрома“ не жалко отдать и 5%. Ролик появился на официальной странице “Нафтогаз“ в Facebook.

Читай также: Витренко требует премию за победу “Нафтогаза“ над “Газпромом“ в суде

Так, один из персонажей поет: “оууу, журба та сум“. К нему подходит другой персонаж и начинает петь песню о “забытых победах“.

“Так там же зрада!“ - говорит первый персонаж.

“Где? Они хотели натянуть нас на 80 ярдов! Но получилось наоборот“, - отвечает второй.

Первый персонаж говорит, что на этом обогатились юристы, второй персонаж отвечает ему, что за такое дело не жалко отдать и 5%.

Читай также: У Коболева есть “золотой парашют” на случай увольнения

“Ну не знаю, мне от этого ни жарко, ни холодно“, - говорит первый персонаж.

“Как же вы достали с этими “Я“, “Мое“, “Мне“. Попробуй представить, что это касается всех!“ – отвечает второй.

“Сложно. Давай лучше споем. оуу, журба“, - заканчивает первый.

Напомним, ранее сообщалось что, Витренко через суд требует выплатить премию. Премия является частью зарплаты и должна быть выплачена по закону, утверждает топ-менеджер Нафтогаза.

Читай также: Золотой оклад Коболева: Сколько получает руководитель “Нафтогаз“

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.