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Пожар в отеле на Закарпатье: Эвакуированы десятки людей

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Одна женщина пострадала из-за пожара в гостинице на Закарпатье.
Пожар в отеле на Закарпатье
Пожар в отеле на Закарпатье
ГСЧС

Утром,24 февраля, в селе Сусково Свалявского района Закарпатской области загорелось здание отеля. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 37 человек и смогли оперативно остановить огонь. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области. 

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Сообщается, что сигнал о возгорании поступил 06:44. Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что в одном из номеров находится женщина, которая потеряла сознание. Спасатели выбили двери и вытащили женщину. Также было эвакуировано 37 человек персонала и гостей заведения. В 07.35 пожар потушили.

Пострадавшую женщину доставили в реанимацию, остальные люди не пострадали.

Правоохранители и эксперты устанавливают причину возгорания.



Напомним, в Киеве на ВДНХ горел ресторан.

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