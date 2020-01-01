В Минобороны опровергли фейк о питании украинских военных

В Минобороны заверили, нормы продовольственного обеспечения военных не изменятся.

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о том, что с 1 марта 2020 года якобы будут уменьшены нормы продовольственного обеспечения военных. Об этом сообщает пресс-служба.

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“В сети активно распространяется информация о якобы “снижении с 1 марта 2020 года с 68,52 грн до 58,75 грн общевойсковых продовольственных норм для нужд ВСУ. Указанные сведения являются ложными“ - говорится в сообщении.

Стоимость закупки продуктов питания определяется на аукционах PROZORRO и сейчас установлена ​​на уровне 67-77 грн за комплект - подчеркнули в министерстве

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“Окончательная цена услуги по аутсорсингу, который будет действовать с 1 марта 2020 года, станет известной по итогам электронных торгов, которые начнутся 24 февраля 2020. При этом ожидаемая стоимость может снизиться“ - отметили в ведомстве.

Установленные нормы питания никоим образом не уменьшатся. Как и ранее, украинские воины будут получать качественную, калорийную пищу, как это предусмотрено соответствующими нормами - подытожили в ВСУ

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“Как уже сообщалось, с 1 марта 2020 года все боевые части ВСУ будут переведены на систему питания по Каталогу, который содержит 409 видов продуктов. Похожая система действует во многих армиях государств-членов НАТО. К этому времени в украинском войске действовала “Старая“ система с 36 видами продуктов, что вызывало нарекания со стороны военнослужащих“ - подытожили в министерстве.

Ранее в военных частях обнаружили почти 700 тонн некачественных продуктов.

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