На Львовщине из-за непогоды задерживают отправление поездов

Задержка произошла по причине поваленных на рельсы деревьев.

Во Львовской области сильный ветер повалил деревья на рельсы. В результате чего поезда задерживаются с отправлением. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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“В результате шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала “Львовская железная дорога“ зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования“, - говорится в сообщении.

Как сообщается, возникли осложнения в работе станции Ходоров, на участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Збаров.

Укрзализныця работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов № 49 Киев - Трускавец, № 602 Львов - Солотвино, № 81 Ужгород - Киев, № 29 Ужгород - Киев, № 141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов, - заявили в пресс-службе.

В связи с этим, Укрзализныця просит пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

Напомним, ранее украинцев с поезда Киев-Москва отпустили из больницы в РФ.

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