Жителям ОРДЛО и Крыма выдано рекордное количество загранпаспортов

Украинцы, "прописанные" в Крыму и на Донбассе, активно оформляют биометрические паспорта Украины.

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Более миллиона украинцев, “прописанных“ на оккупированных территориях Крыма и Донбасса получили биометрические паспорта для выезда за границу. Об этом сообщает “DW“ со ссылкой на данные Государственной миграционной службы Украины.

Отмечается, что по состоянию на середину февраля 2020 оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в отдельных районах Донецкой или Луганской области.

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Кроме того, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в оккупированных Крыме или Севастополе.

Напомним, в Минцифре показали, как будет выглядеть паспорт в смартфоне. Фото собственника паспорта чиновники вынесли “на главную“.

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