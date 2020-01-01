Коронавирус в Италии: Украинские пограничники усилят меры безопасности

Пограничники проводят визуальное наблюдения за пассажирами из Италии.

Украинские пограничники будут проводить усиленное наблюдение за людьми, прибывшими из Италии, где началось распространение опасного коронавируса. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии “Интерфакс-Украина“.

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“За нами остается только усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. О ситуации в Италии информация доведена до всех наших подразделений“, - отметил он.



Демченко также подчеркнул, что пограничники ведут исключительно визуальное наблюдение. В случае плохого самочувствия пассажиров, на место будут вызваны медики.



“Если у нас будут какие-то предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, мы будем советовать им сразу обратиться к медикам, и информировать медицинский персонал в аэропортах. И, конечно, если люди скажут, что они плохо себя чувствуют, то сразу вызовем на место медиков“, - рассказал он.

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Такие меры предосторожности проводились пограничниками с самого начала вспышки коронавируса, сейчас же отдельное внимание будет уделяться пассажирам из Италии.



“В данном случае, поскольку выделяется направление Италии, и мы видим сообщения, что там распространяется вирусная инфекция, то мы уделяем больше внимания именно итальянскому направлению“, - отметил он.



Напомним, Италия стала эпицентром нового коронавируса в Европе, наибольшее количество инфицированных зафиксировано на севере страны.

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