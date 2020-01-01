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Коронавирус в Италии: Украинские пограничники усилят меры безопасности

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Пограничники проводят визуальное наблюдения за пассажирами из Италии.
Вспышка коронавируса в Италии
Вспышка коронавируса в Италии
EPA/UPG

Украинские пограничники будут проводить усиленное наблюдение за людьми, прибывшими из Италии, где началось распространение опасного коронавируса. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии “Интерфакс-Украина“.

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За нами остается только усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. О ситуации в Италии информация доведена до всех наших подразделений“, - отметил он.

Демченко также подчеркнул, что пограничники ведут исключительно визуальное наблюдение. В случае плохого самочувствия пассажиров, на место будут вызваны медики.

Если у нас будут какие-то предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, мы будем советовать им сразу обратиться к медикам, и информировать медицинский персонал в аэропортах. И, конечно, если люди скажут, что они плохо себя чувствуют, то сразу вызовем на место медиков“, - рассказал он.

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Такие меры предосторожности проводились пограничниками с самого начала вспышки коронавируса, сейчас же отдельное внимание будет уделяться пассажирам из Италии. 

В данном случае, поскольку выделяется направление Италии, и мы видим сообщения, что там распространяется вирусная инфекция, то мы уделяем больше внимания именно итальянскому направлению“, - отметил он.

Напомним, Италия стала эпицентром нового коронавируса в Европе, наибольшее количество инфицированных зафиксировано на севере страны.

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