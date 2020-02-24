В Киевской области пьяный отец избил 7-месячную дочь: Ребенок в больнице

Пьяный родитель избил семимесячную дочь, так как она мешала ему спать.

Ночью, 24 февраля, в городе Васильков Киевской области отец избил 7-месячную дочь из-за того, что она мешала ему спать. Ребенка госпитализировали с гематомой и сотрясением мозга. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Так, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес травмы своей 7-месячной дочери. Затем полицейским он объяснял, что младенец своим плачем, мешал ему выспаться.

Как сообщают в полиции, зайдя в комнату, мать выхватила ребенка и выбежала с ним из дома, после чего женщина вызвала скорую. Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице с гематомой и сотрясением головного мозга.

Мужчина задержан. Ему объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее мужчина сломал девушке ребра из-за невкусного ужина.

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