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В Киевской области пьяный отец избил 7-месячную дочь: Ребенок в больнице

Комментариев: 3
Пьяный родитель избил семимесячную дочь, так как она мешала ему спать.
В Киевской области пьяный отец избил 7-месячную дочь
В Киевской области пьяный отец избил 7-месячную дочь
pixabay.com

Ночью, 24 февраля, в городе Васильков Киевской области отец избил 7-месячную дочь из-за того, что она мешала ему спать. Ребенка госпитализировали с гематомой и сотрясением мозга. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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Так, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес травмы своей 7-месячной дочери. Затем полицейским он объяснял, что младенец своим плачем, мешал ему выспаться.

Как сообщают в полиции, зайдя в комнату, мать выхватила ребенка и выбежала с ним из дома, после чего женщина вызвала скорую. Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице с гематомой и сотрясением головного мозга.

Мужчина задержан. Ему объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее мужчина сломал девушке ребра из-за невкусного ужина. 

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Теги: Ребенок, Избиение, Домашнее насилие, Полиция
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Комментариев (3)
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Вереснь    24.02.2020, 13:36
Оценка:  0
Вереснь
На нарах теперь отдохнёт,дебил!
Шандор    24.02.2020, 13:02
Оценка:  -2
Шандор
Тоже гейрой ото?
Alkoholowe    24.02.2020, 13:23
Оценка:  -1
Alkoholowe
пнх....дебилоид
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