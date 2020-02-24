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Апелляционный суд восстановил Насирова в должности главы ГФС

Комментариев: 5
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Романа Насирова.
Роман Насиров
Роман Насиров
Роман Насиров/Facebook

Шестой апелляционный суд Киева подтвердил законность решения суд первой инстанции, и восстановил Романа Насирова на должности руководителя Государственной фискальной службы. Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист Сергей Лещенко.

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Лещенко опубликовал постановление суда от 17 февраля 2020 года, которое оставляет в силе решение Административного суда от 11 декабря 2018 года.

"​​Роман Насиров восстановлен на должности главы Государственной фискальной службы. Такое решение принято Шестым апелляционным административным судом. Суд оставил в силе решение первой инстанции о незаконном увольнении Насирова Кабмином Гройсмана от января 2018 года", - заявил Лещенко.

Лещенко также подчеркнул, что сама ГФС на данный момент находится в процесс ликвидации.

Сергей Лещенко/Telegram

Сергей Лещенко/Telegram


Напомним, восстановленный на должности главы ГФС Роман Насиров подал в суд на Кабмин из-за объявления конкурса на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

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Комментариев (5)
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andy55524    24.02.2020, 13:10
Оценка:  -3
andy55524
мочить суку надо.
IrenaSH    24.02.2020, 12:53
Оценка:  -1
IrenaSH
Ну теперь в стране все наладится...
Путин-Xyйло    24.02.2020, 12:52
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Так значит госчиновников нельзя уволить в принципе? Ах$ть!
Однажды присосавшийся клещ, не может быть оторван.
foster12    24.02.2020, 12:46
Оценка:  +7
foster12
Это 3,14 здец какой то...
Fon_Pascha    24.02.2020, 12:42
Оценка:  +1
Fon_Pascha
бабло победит зло
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