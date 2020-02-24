Апелляционный суд восстановил Насирова в должности главы ГФС

Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Романа Насирова.

Шестой апелляционный суд Киева подтвердил законность решения суд первой инстанции, и восстановил Романа Насирова на должности руководителя Государственной фискальной службы. Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист Сергей Лещенко.

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Лещенко опубликовал постановление суда от 17 февраля 2020 года, которое оставляет в силе решение Административного суда от 11 декабря 2018 года.



"​​Роман Насиров восстановлен на должности главы Государственной фискальной службы. Такое решение принято Шестым апелляционным административным судом. Суд оставил в силе решение первой инстанции о незаконном увольнении Насирова Кабмином Гройсмана от января 2018 года", - заявил Лещенко.



Лещенко также подчеркнул, что сама ГФС на данный момент находится в процесс ликвидации.

Сергей Лещенко/Telegram

Сергей Лещенко/Telegram

Напомним, восстановленный на должности главы ГФС Роман Насиров подал в суд на Кабмин из-за объявления конкурса на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

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