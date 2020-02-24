Следствие по Гладковскому и Дубневичу закончат в марте-апреле

В Антикоррупционной прокуратуре обещают скорую передачу в суд двух резонансных дел.

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Расследование по делам бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского (Свинарчука) и народного депутата Ярослава Дубневича должны завершиться в марте-апреле. Об этом в интервью “РБК-Украина“ заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

Задержать мы их задержали, но дела до сих пор не в суде. Подозрения Гладковскому и другим были объявлены тогда, когда детективы НАБУ принесли прокурорам САП достаточно доказательств для их объявления. Подчеркиваю, подозрение еще не означает, что человек уже виноват. Это только первая стадия уголовного процесса в отношении конкретного лица, - отметил он.

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По словам Холодницкого, в случае расследования дела с подозрением более шести месяцев возникают вопросы к правоохранителям.

Думаю, что в марте-апреле нужно ставить точку в этих производствах. Там сроки следствия еще есть, но если дела с подозреваемыми расследуются более шести месяцев, то возникает логичный вопрос: а что же тогда делали ранее, если вы до сих пор не готовы, - сказал Холодницкий.

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Напомним, 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для “Укрзализныци“. 31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест.

Также 17 октября Гладковский (прежняя фамилия – Свинарчук) был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. 18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

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