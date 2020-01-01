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В Украине создадут Федерацию киберспорта

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В Министерстве культуры поддерживают идею создания Федерации киберспорта.
В Украине создадут Федерацию киберспорта
В Украине создадут Федерацию киберспорта
Минкульт

В Министерстве культуры, молодежи и спорта поддерживают идею создания Федерации киберспорта Украины. Об этом сообщил заместитель министра Владимир Шумилин на плей-офф турнире WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon в Киеве.

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“Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими “игроками“ на этом рынке и полностью поддерживаем создание Федерации киберспорта Украины“, - сказал Шумилин.

Шумилин отметил, что киберспорт может помочь в реабилитации ветеранов АТО / ООС

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В Минкульте считают, что киберспорт позволяет социализировать людей с инвалидностью, а также способствует гендерному равенству.

Ранее сообщалось, что в новой части Call of Duty появился Донецк. 

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Теги: Минкульт, федерация, Киберспорт
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