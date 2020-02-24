В Кропивницком обстреляли патрульную машину

Пьяный мужчина открыл стрельбу по патрульным, а затем попытался скрыться.

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В Кропивницком нетрезвый мужчина открыл стрельбу по автомобилю патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Инцидент произошел около полуночи 23 февраля. Неизвестный, увидев служебный автомобиль полицейских, открыл по нему огонь, после чего скрылся. Его задержали возле одного из развлекательных заведений спустя несколько часов.

Инспекторы Управления патрульной полиции (УПП) в Кировоградской области во время патрулирования на одной из улиц Кропивницкого увидели на проезжей части мужчину. Полицейские приблизились к нему, но мужчина внезапно произвел несколько выстрелов в их автомобиль и начал убегать. Уже через несколько часов оперативники внутренней безопасности НПУ совместно с сотрудниками УПП задержали стрелка возле одного из развлекательных заведений города, - рассказали правоохранители.

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Стрелком оказался 24-летний житель Черкасской области. Во время осмотра у него были изъяты пневматический пистолет. Правоохранители отметили, что мужчина был в нетрезвом состоянии.

По данному факту фигуранту сообщили о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, во Львове со стрельбой похитили мужчину. Злоумышленники произвели два выстрела из пистолета в своего оппонента, а затем бросили в багажник и скрылись с места.

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