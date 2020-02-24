Сепаратисты один раз обстреляли позиции ВСУ из минометов

Потерь среди военнослужащих украинской армии нет.

На Донбассе сепаратисты один раз открыли огонь по позициям ВСУ facebook.com/pressjfo.news/

С начала суток сепаратисты один раз обстреляли украинские позиции. Огонь велся из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на сайте Министерства обороны.

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Как отметили в Минобороны, утром, после 6:45 по направлению от села Березовское террористы выпустили 8 мин калибра 120 мм по позициям ВСУ в районе пгт Новотошковское. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев в результате прицельного вражеского обстрела нет, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Пристайко обсудил в США мирный план по Донбассу.

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