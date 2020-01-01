В Одессе бушует циклон Юля: с домов сносит крыши, на дороги падают деревья

В Одесской области ураган сносит крыши зданий и обрушивает деревья.

24 февраля в Одессу добрался циклон Юля, который начал формироваться вчера в Германии. В городе и области бушует сильный ветер, на улицах падают деревья, а с фасадов домов вниз слетают камни.

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Из-за сильного ветра, рухнувшие деревья перегородили трамвайные пути и проезжую часть на улице Пастера, сообщает издание Думская.



А на улице Маразлиевской ветер снес строительные материалы с крыши дома , алюминиевые трубы повредили припаркованные под домом автомобили. Пострадал припаркованный внедорожник BMW - у авто разбита крыша и лобовое стекло.



В городе Подольск Одесской области ветер сорвал крышу административного здания РЭС, а в городе Ананьев на Доме культуры улетела крыша.



Синоптики сообщают, что эпицентр урагана в Одессе продлится с 13.00 до 17.00.

Напомним, на Львовщине из-за непогоды задерживают отправление поездов.

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