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В Одессе бушует циклон Юля: с домов сносит крыши, на дороги падают деревья

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В Одесской области ураган сносит крыши зданий и обрушивает деревья.
В Одессе сильный ветер сносит деревья
В Одессе сильный ветер сносит деревья
Dumskaya

24 февраля в Одессу добрался циклон Юля, который начал формироваться вчера в Германии. В городе и области бушует сильный ветер, на улицах падают деревья, а с фасадов домов вниз слетают камни. 

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Из-за сильного ветра, рухнувшие деревья перегородили трамвайные пути и проезжую часть на улице Пастера, сообщает издание Думская. 

А на улице Маразлиевской ветер снес строительные материалы с крыши дома , алюминиевые трубы повредили припаркованные под домом автомобили. Пострадал припаркованный внедорожник BMW - у авто разбита крыша и лобовое стекло. 

В городе Подольск Одесской области ветер сорвал крышу административного здания РЭС, а в городе Ананьев на Доме культуры улетела крыша.

Синоптики сообщают, что эпицентр урагана в Одессе продлится с 13.00 до 17.00.

Напомним, на Львовщине из-за непогоды задерживают отправление поездов.

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