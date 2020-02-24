"Русские в Лондоне": Опубликовано видео с человеком, похожим на сына Порошенко

Нардеп опубликовал видео концерта репера Face от 21 февраля.

Народный депутат Украины от партии СН Александр Дубинский опубликовал видео концерта репера Face в Лондоне. Выступление было проведено 21 февраля.

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Александр Дубинский предположил, что на сцене вместе с исполнителем находился человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко.

“Тем временем, человек, похожий на сына Порошенко, сообщает нам о том, что “русские в Лондоне“. Концерт репера Face 21.02“, - так подписал видео нардеп.

Напомним, Порошенко чуть не забросали яйцами: удар приняли журналисты. Пятого президента Украины подкараулили у здания ГБР.

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