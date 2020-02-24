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"Русские в Лондоне": Опубликовано видео с человеком, похожим на сына Порошенко

Комментариев: 10
Нардеп опубликовал видео концерта репера Face от 21 февраля.
Соответствующее видео опубликовал нардеп Александр Дубинский
Соответствующее видео опубликовал нардеп Александр Дубинский
Скриншот

Народный депутат Украины от партии СН Александр Дубинский опубликовал видео концерта репера Face в Лондоне. Выступление было проведено 21 февраля.

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Александр Дубинский предположил, что на сцене вместе с исполнителем находился человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко. 

“Тем временем, человек, похожий на сына Порошенко, сообщает нам о том, что “русские в Лондоне“. Концерт репера Face 21.02“, - так подписал видео нардеп.

Напомним, Порошенко чуть не забросали яйцами: удар приняли журналисты. Пятого президента Украины подкараулили у здания ГБР. 

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Теги: сын Порошенко, FACE, концерт
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Комментариев (10)
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Антибес    24.02.2020, 15:03
Оценка:  -3
Антибес
Потрох-давний спонсор российской экономики.Неудивительно что и выродков своих тому же учит.Путин доволен своим рабом и это главное.)))))
Woodbrother    24.02.2020, 15:13
Оценка:  -2
Woodbrother
Зря вы сегодня пропустили утренние уколы. Вона как вас плющит
alex-zol    24.02.2020, 14:47
Оценка:  -4
alex-zol
Ну русский, да и будь себе на здоровье. Вон порохоботы одобряют))))))
Путин-Xyйло    24.02.2020, 14:56
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Это издалека любители "руЗкого мира". Ближе любить не рискуют!
alex-zol    24.02.2020, 15:12
Оценка:  +1
alex-zol
петькин сына любит россию)))
Путин-Xyйло    24.02.2020, 14:41
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
С чего вдруг верить человеку похожему на дЭбинского? Мало ли чего под "мукой" увидишь. Пусть "запрос" в СБУ направит
alex-zol    24.02.2020, 14:27
Оценка:  -7
alex-zol
Молодец, гордится что он Русский))))))
Трагедия у паствы порохоботов)))
Но на самом деле они тоже все русские, поэтому и не знают украинского а мычат на колхохно-быдлячем суржике))))
Woodbrother    24.02.2020, 14:43
Оценка:  +2
Woodbrother
Эо не русские в Лондоне, это автор дурак.
foster12    24.02.2020, 14:15
Оценка:  +8
foster12
Ну бляха Дубинский он везде успевает
Законы пишет и на всех концертах бывает,
Просто многостаночник какой то....
Woodbrother    24.02.2020, 14:21
Оценка:  +5
Woodbrother
Просто он проверен электроникой.......
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