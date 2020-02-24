"Русские в Лондоне": Опубликовано видео с человеком, похожим на сына Порошенко
Народный депутат Украины от партии СН Александр Дубинский опубликовал видео концерта репера Face в Лондоне. Выступление было проведено 21 февраля.
Читай также: “Всем сердцем”: Сын Порошенко на русском рассказал, как любит украинский язык
Александр Дубинский предположил, что на сцене вместе с исполнителем находился человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко.
“Тем временем, человек, похожий на сына Порошенко, сообщает нам о том, что “русские в Лондоне“. Концерт репера Face 21.02“, - так подписал видео нардеп.
Напомним, Порошенко чуть не забросали яйцами: удар приняли журналисты. Пятого президента Украины подкараулили у здания ГБР.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Трагедия у паствы порохоботов)))
Но на самом деле они тоже все русские, поэтому и не знают украинского а мычат на колхохно-быдлячем суржике))))
Законы пишет и на всех концертах бывает,
Просто многостаночник какой то....