Подавляющее большинство украинцев осудило протесты в Новых Санжарах

Социологи выяснили отношение украинцев к протестам против размещения эвакуированных из Китая.

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Подавляющее большинство украинцев отрицательно отнеслись к акциям протеста против размещения эвакуированных из Китая соотечественников. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг“.

Как сообщается, три четверти граждан (74%) не поддержали протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев, которые произошли 20 февраля в Полтавской области. Поддерживают такие действия только 15% опрошенных, 11% респондентов затруднились с оценкой.

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По данным опроса, чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия, на юге страны (80%).

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Опрос проведен Социологической группой “Рейтинг“ в течение 22-23 февраля 2020 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключение оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Напомним, 20 февраля жители поселка Новые Санжары устроили акцию протеста, переросшую в беспорядки, когда узнали, что эвакуированных из Китая украинцев разместят в местном санатории. К настоящему моменту обстановка в города успокоилась, но всё еще не нормализовалась.

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