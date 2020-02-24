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Ураган в Одессе: в центре города на девушку упало дерево, она погибла

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Ураганный ветер обрушил дерево на девушку.
В центре Одессы дерево упало на девушку
В центре Одессы дерево упало на девушку
USI

Сегодня, 24 февраля, из-за сильного ветра в Одессе, на улице Неженской дерево упало на девушку. Она погибла на месте. Об этом сообщает местное издание УСИ.

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Личность погибшей пока не установлено. На место трагедии  выехали правоохранители и сотрудники ГСЧС.

Напомним, сегодня в Одессу добрался циклон Юля, который начал формироваться вчера в Германии. В городе и области бушует сильный ветер, на улицах падают деревья, а с фасадов домов вниз слетают камни.

Из-за ураганного ветра с крыш слетает шифер, на улице Заболотоного рухнул рекламный щит. 

 

USI

 

Из-за ветра рухнул рекламный щит
Из-за ветра рухнул рекламный щит
Dumskaya

Напомним, на Львовщине из-за непогоды задерживают отправление поездов.

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