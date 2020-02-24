В Харькове подростки устроили драку "район на район"

Видео массовой драки попало в сеть.

Школьники устроили массовую драку в Харькове кадр из видео

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В Харькове группа подростков устроила массовую драку на спортивной площадке. Инцидент произошел в Индустриальном районе городе на бульваре Ивана Каркача, 97. Видео драки быстро распространилось по социальным сетям.

На записи видно, как молодые люди, разделившись на две группы, сцепились в драке, еще около десятка подростков находились в стороне, снимая происходящее на телефоны.

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Как сообщает местное издание newsroom.kh.ua со ссылкой на данные полиции, происшествие случилось 23 февраля около 17.00. На место происшествия выезжал наряд патрульных, однако никаких следов драки обнаружено не было. Мужчина, сообщивший о происшествии, от написания заявления отказался.

Другое харьковское издание сообщает, что в драке участвовали подростки из разных районов города – Салтовки и ХТЗ.

Напомним, под Житомиром 14-летние школьницы избили сверстницу из-за парня. Заявление об избиении поступило в полицию.

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