Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове подростки устроили драку "район на район"

Комментариев: 3
Видео массовой драки попало в сеть.
Школьники устроили массовую драку в Харькове
Школьники устроили массовую драку в Харькове
кадр из видео

Читай также: Под Ровно хулиганы забили до смерти многодетного отца

В Харькове группа подростков устроила массовую драку на спортивной площадке. Инцидент произошел в Индустриальном районе городе на бульваре Ивана Каркача, 97. Видео драки быстро распространилось по социальным сетям.

На записи видно, как молодые люди, разделившись на две группы, сцепились в драке, еще около десятка подростков находились в стороне, снимая происходящее на телефоны.

Читай также: Драка в аэропорту Запорожья: Пассажиры опровергли версию пограничников

Как сообщает местное издание newsroom.kh.ua со ссылкой на данные полиции, происшествие случилось 23 февраля около 17.00. На место происшествия выезжал наряд патрульных, однако никаких следов драки обнаружено не было. Мужчина, сообщивший о происшествии, от написания заявления отказался.

Другое харьковское издание сообщает, что в драке участвовали подростки из разных районов города – Салтовки и ХТЗ.

Напомним, под Житомиром 14-летние школьницы избили сверстницу из-за парня. Заявление об избиении поступило в полицию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: драка, Харьков, подростки, школьники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
GreenPeace!    24.02.2020, 15:09
Оценка:  0
GreenPeace!
Уровень жлобов необразованных.В интеллигентных семьях придурки не вырастают.
Vixerunt    24.02.2020, 15:16
Оценка:  0
Vixerunt
в СССР (самая читающая нация) где кругом пионеры и октябрята в рабочих кварталах такие стычки происходили регулярно. Просто тогда не было инета, а в газетах такое не писали т.к. мы были самые-самые, это вам не Чикаго какое-то. Драки в дворах были, есть и будут всегда.
GreenPeace!    24.02.2020, 15:08
Оценка:  0
GreenPeace!
Клоуны снимающие беспредел на телефоне,это сильно.За такое пора садить в тюрьму.Неадекватное мышление,видеть что-то веселое там,где этого нет
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь