Нардеп Бурмич прав – только ОПЗЖ смогла сорвать блицкриг власти по продаже земли иностранным колонизаторам

Народный депутат Анатолий Бурмич и фракция «Опозиционная платформы – За жизнь» сорвали блицкриг власти по продаже украинской земли иностранным колонизаторам. Об этом заявила блогер и политолог Елена Маркосян на своей странице в социальной сети Facebook.

«Блицкриг новой власти по распродаже земли иностранным корпорациям провалился. Не сам по себе, конечно. Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» постаралась. Об этом во время заседания Рады заявил нардеп от ОПЗЖ Анатолий Бурмич. Он называет эти корпорации колонизаторами Украины, и я с ним согласна на все 100%», – заявила Елена Маркосян.

По ее словам, власть планировала принять скандальный законопроект об открытии рынка земли еще в конце декабря прошлого года.

«Помните, как осенью монобольшинство обещало продавить этот вопрос до 20 декабря? И что делали «Голос» с «Батькивщиной» и «Европейской Солидарностью»? На словах шум, на деле – пшик? Когда дело дошло до реальных, конструктивных действий по существу вопроса – попрятались по углам. Демонстративно занимали трибуну, обещали борьбу до победы, заявляли о непримиримой оппозиции президенту, но объединить свои усилия так и не смогли», – продолжает политолог.

Блогер считает, что только «Оппозиционная платформа – За жизнь» эффективно противостоит власти в вопросе продажи земли.

«ОПЗЖ ничего такого не заявляла, ультиматумов Зеленскому не выдвигала. Просто поработали эффективно и ударили по тем точкам, на которых не попиаришься. Правда, разумные доводы, дискуссия с избирателями и уход от политиканства – в итоге блицкриг захлебнулся и рассмотрение вопроса продажи земли перенесли с осени на весну. Потому что бессмысленность политического авантюризма и турборежима стала очевидной для всех.

Теперь монобольшинство и вся Рада вернулись в рамки регламента и рассматривают все правки к законопроекту так, как того и требовали депутаты от ОПЗЖ», – считает Маркосян.

Политический эксперт уверена, что такой важный вопрос, как продажа земли, нужно обсуждать только после референдума.

«И сейчас, как сказал Бурмич, их требования не изменились: референдум и запрет на продажу земли иностранным колонизаторам, то есть Соросу и сотоварищам. Пока непонятно, насколько реалистичны такие требования, но надежд на то, что их не получится проигнорировать, всё больше», – резюмировала Елена Маркосян.



