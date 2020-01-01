На КПВВ "Марьинка" скончался пенсионер из ОРДЛО

Медики оказали ему первую помощь, однако спасти мужчину не удалось.

На КПВВ “Марьинка“ в Донецкой области сегодня утром, 24 февраля, умер мужчина. Он вместе с женой ехал из оккупированной Макеевки в Днепр. Об этом сообщает Благотворительный Фонд “Право на защиту“ у себя в Facebook.

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Как сообщается, 80-летнему пенсионеру стало плохо еще в машине, которая везла супругов с “нулевого“ блокпоста. На паспортном контроле он потерял сознание.

Так, после того как мужчине стало плохо медики сразу начали оказывать ему первую помощь. Врачи в течение 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Впрочем, спасти мужчину не удалось. В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера.

Скриншот facebook.com/right2protection

Напомним, ранее организатор “референдума“ в “ЛНР“ умерла в очереди за украинской пенсией.

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