На КПВВ "Марьинка" скончался пенсионер из ОРДЛО
На КПВВ “Марьинка“ в Донецкой области сегодня утром, 24 февраля, умер мужчина. Он вместе с женой ехал из оккупированной Макеевки в Днепр. Об этом сообщает Благотворительный Фонд “Право на защиту“ у себя в Facebook.
Читай также: На Донбассе восстановили работу КПВВ Марьинка
Как сообщается, 80-летнему пенсионеру стало плохо еще в машине, которая везла супругов с “нулевого“ блокпоста. На паспортном контроле он потерял сознание.
Так, после того как мужчине стало плохо медики сразу начали оказывать ему первую помощь. Врачи в течение 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Впрочем, спасти мужчину не удалось. В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера.
Напомним, ранее организатор “референдума“ в “ЛНР“ умерла в очереди за украинской пенсией.
Читай также: Красный Крест отправил в “ЛДНР“ 100 тонн продуктов
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.