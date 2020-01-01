Засунула в трусы паука и избила: в Измаиле учителя обвинили в буллинге

Классная руководительница издевается над детьми, уверяет правозащитник.

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В измаильской средней школе, на юге Одесской области, классный руководитель девятого класса унижает и оскорбляет своих учеников. О проблеме рассказал известный в регионе волонтер, защитник прав детей Лучезар Панфилов.

Сообщается, что родители написали многочисленные жалобы на педагога, поэтому дирекция школы и представители городской власти вынуждены были признать учительницу виновной в буллинге. Однако, несмотря на это, женщина продолжает работать в школе и создает всё новые проблемы школьникам.

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Отмечается, что учительница на своих уроках вместо прохождения школьного материала общается с детьми на “свободные“ темы. У нее предвзятая оценка знаний учащихся: отметки в классном журнале не совпадают с теми, что выставлены ею же в дневниках. За один урок она может поставить ученику несколько единиц подряд.

Но главной проблемой является ее обращение со школьниками. Как рассказал Лучезар Панфилов, женщина неоднократно в хамской манере общалась не только с учениками, но и с родителями, угрожала расправой в случае жалоб на нее руководству школы. В частности она постоянно, без всякой на то причины, угрожала детям социальной службой и детдомом. Также она угрожает плохой характеристикой по окончании 9-го класса. Заявляет, что сама будет решать, кто пойдет в 10-й класс, а кто — в другие учебные заведения, хотя такие решения вправе принимать сами ученики, их родители и дирекция школы.

Есть и особенно вопиющие случаи, пишет правозащитник:

Классная дама засунула мальчику под нижнее белье игрушечного паука, после чего несколько раз ударила. Она позволила себе разгласить в классе личную информацию двух учениц. В их семьях произошли трудности, после чего дети были определены в приют, а учитель во всех подробностях рассказала об этом одноклассникам, после чего эти дети стали объектом насмешек и издевательств, — пишет волонтер.

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Родители неоднократно обращались с претензиями к директору школы и в городской отдел образования, чтобы навели порядок в школе и защитили детей от психологического насилия. В результате дирекцией школы и представителями городской власти учительница все-таки была признана виновной в буллинге. Но, несмотря на это, никто не предпринимает к ней никаких мер и все остается по-прежнему.

Учащиеся написали заявление на имя директора школы с просьбой отстранить данного учителя от классного руководства, его подписали 14 учеников из 16 присутствовавших в школе, но опять — никаких изменений. Тогда дети и родители написали заявление в полицию, и только там после расследования и изучения всех доказательств стали на сторону детей, — констатирует защитник прав детей.

Напомним, под Житомиром 14-летние школьницы избили сверстницу из-за парня. Заявление об избиении поступило в полицию.

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