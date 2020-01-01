Скалецкая впервые встретилась с эвакуированными из Уханя

В сети появилось видео встречи министра здравоохранения Скалецкой с эвакуированными из Китая людьми.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в санатории “Новые Санжары“ встретилась с гражданами, эвакуированными из охваченного эпидемией Уханя. По словам министра все чувствуют себя хорошо, признаков болезни ни у кого нет. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Так, министр здравоохранения посетила комнаты эвакуированных людей на втором и третьем этаже санатория и сказала, что зараженных среди них нет. Также она добавила, что люди очень сплоченные и чувствуют себя единой командой.

Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория “Новые Санжары“. Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения ОРВИ нет, - написала министр.

Она добавила, что была одета в специальный защитный костюм, который является обязательным требованием эпидемиологов, нарушать которое она не имеет права.

Благодарна всем, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они понимают и придерживаются всех правил. Чувствуем себя единой командой. Единственные жалобы, которые сейчас услышала, касаются разве что некоторых бытовых вопросов. Работаем над тем, чтобы обсервация в Новых Санжарах стала более комфортной, - отмечает Скалецкая.

Напомним, ранее Скалецкая объяснила разницу между карантином и обсервацией.

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