Электоральный рейтинг Зеленского просел почти вдвое – социологи

Опросы показывают планомерное снижение рейтинга президента.

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Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы только 40% опрошенных, что почти вдвое меньше его результата во втором туре президентских выборов (73,2%). Такие данные приводит Центр Разумкова по результатам социологического опроса населения, проведенного 13-17 февраля.

Отмечается, что, несмотря на существенное снижение рейтинга, Зеленский по-прежнему остается лидером электоральных симпатий украинцев. Следующий за ним потенциальный кандидат в президент набирает в разы меньше голосов. Так, на гипотетических выборах в ближайшее воскресенье 15% украинцев намерены голосовать за Юрия Бойко, 13,5% – за Петра Порошенко, 10% – за Юлию Тимошенко.

Электоральный рейтинг razumkov.org.ua

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Что касается уровня доверия, то в феврале 2020 года президенту Зеленскому доверяют 51,5%, не доверяют – 41%. Социологи отмечают, что уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%.

Рейтинг доверия razumkov.org.ua

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Также в феврале значительно снизилась доля тех, кто считает, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов (37% против 54,5% в сентябре 2019 года). При этом значительно возросло количество украинцев, которые считают, что действия президента направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения (41% против 24,5% в сентябре).

Оценка мотивации президента razumkov.org.ua

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Опрос проходил с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, Зеленский остается лидером доверия среди украинцев. Президент и его партия остаются лидерами доверия среди украинцев.

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