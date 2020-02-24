Maruv жестко отреагировала на критику из-за поздравления 23 февраля

Популярная украинская певица Maruv заявила, что ее папа и дедушка служили в Советской армии.

Украинская певица Maruv опубликовала пост, в котором поздравила мужчин с отмененным в Украине праздником 23 февраля. Данный пост не понравился некоторым патриотично настроенным гражданам Украины. Пост певица опубликовала у себя в Instagram.

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Так, на своей странице в Instagram артистка выложила фотографию, на которой позирует в нижнем белье. “Праздников не бывает мало, так что с праздником, дорогие мужчины“, – так подписала фотографию певица Maruv.

Пост из-за которого разгорелся скандал instagram.com/maruvofficial

Однако некоторых украинцев возмутило поздравление артистки. В комментариях они интересовались у артистки, с каким праздником она поздравляет людей и напомнили, что в Украине такой праздник не отмечается.

Maruv вскоре дала ответ на эти обвинения.

Опять разгорелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчина с 23 февраля. Бл…, у меня папа, дедушка служили в Советской армии. Хочу, бл…, и поздравляю. Не переживайте, с 14 октября тоже поздравлю. С праздником мужчин, если вы за это..., - сказала она на видео.

Внимание! Присутствует нецензурная лексика:

Напомним, ранее полиция вернула украденные вещи певице MARUV.

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