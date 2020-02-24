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Maruv жестко отреагировала на критику из-за поздравления 23 февраля

Комментариев: 22
Популярная украинская певица Maruv заявила, что ее папа и дедушка служили в Советской армии.
Украинская артистка Maruv
Украинская артистка Maruv
Скриншот

Украинская певица Maruv опубликовала пост, в котором поздравила мужчин с отмененным в Украине праздником 23 февраля. Данный пост не понравился некоторым патриотично настроенным гражданам Украины. Пост певица опубликовала у себя в Instagram

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Так, на своей странице в Instagram артистка выложила фотографию, на которой позирует в нижнем белье. “Праздников не бывает мало, так что с праздником, дорогие мужчины“, – так подписала фотографию певица Maruv.

Пост из-за которого разгорелся скандал
Пост из-за которого разгорелся скандал
instagram.com/maruvofficial

Однако некоторых украинцев возмутило поздравление артистки. В комментариях они интересовались у артистки, с каким праздником она поздравляет людей и напомнили, что в Украине такой праздник не отмечается.

Maruv вскоре дала ответ на эти обвинения.

Опять разгорелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчина с 23 февраля. Бл…, у меня папа, дедушка служили в Советской армии. Хочу, бл…, и поздравляю. Не переживайте, с 14 октября тоже поздравлю. С праздником мужчин, если вы за это..., - сказала она на видео.

Внимание! Присутствует нецензурная лексика:

Напомним, ранее полиция вернула украденные вещи певице MARUV. 

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Теги: MARUV, Критика, 23 февраля, Ответ
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Комментариев (22)
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GreenPeace!    24.02.2020, 16:44
Оценка:  0
GreenPeace!
Она поздравила всех мужчин,а причина:то что Отечественная война это ее прошлое,и прошлое ее предков.И это не зачеркнуть.Адекватные люди на все адекватно реагируют.А у тех,у кого ненависть в душе к русскоговорящим,на исповедь пусть сходят,бесов из души изгонят.
xapi3mat    24.02.2020, 16:36
Оценка:  0
xapi3mat
эсэсэра давно нет к тому же это было деспотичное лагерного типа государство-изгой принесшее людям много горя и несчастий
nazareth_fed    24.02.2020, 16:30
Оценка:  -5
nazareth_fed
Типичная ватная овца. Не стоит на нее тратить время. У нее русский мир изо рта валит, без мата ни одного интервью. Забыть и все
Операторська    24.02.2020, 16:27
Оценка:  -1
Операторська
от виблядок кацапський ...
Колишній-східняк    24.02.2020, 16:14
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Я вообще думал, что Maruv - это мужчина. Или есть хлопчик с подобной кликухой? У которого глаз как бы вставной?
Колишній-східняк    24.02.2020, 16:14
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Я вообще думал, что Maruv - это мужчина. Или есть хлопчик с подобной кликухой? У которого глаз как бы вставной?
trgvm1    24.02.2020, 16:09
Оценка:  -4
trgvm1
СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
GreenPeace!    24.02.2020, 16:41
Оценка:  0
GreenPeace!
Вы еще не в ато...??
trgvm1    24.02.2020, 16:09
Оценка:  -5
trgvm1
суЧка чмошная а всем прихвостям кацапским скажу у нас прекрасная дата 14 ЖОВТНЯ - ЗАХИСНИКА.......... БОГОРОДИЦІ............КОЗАЦТВА. И ДОРЕЧИ УКРАИНЦІ ЦЕ КОЗАКИ А НАШИ КОЗАКИ ЗАПОРОЖСКИЕ ПОВАЖАЛИ ИМЕННО ЦЮ ДАТУ
Хитрый-Лис    24.02.2020, 16:25
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
ах ти сцЦУКА - Козачок зАсланый.....ПРАВИЛЬНО ВКЛЮЧАЙ переводчик с русского на украинский.......
Именно только в московской разговорной речи - СПРАВЖНІЙ УКРАЇНСЬКИЙ вислів - САМЕ ЦЮ ДАТУ, а не именно ...
onlynik    24.02.2020, 16:08
Оценка:  -3
onlynik
Папу и дедушку можно лично поздравить. Нет, нужно публично написать, чтобы потом возмущаться срачем в комментариях. Похоже, что ее скандал с Евровидением так и не научил тому, что для украинцев такие темы принципиальны и очень болезненны.
Колишній-східняк    24.02.2020, 16:12
Оценка:  0
Колишній-східняк
Да какой папа? Сейчас 2020 год на дворе. 2020 - 1945 = 75 лет. Если он пошел воевать в 18 лет, то ему - папе - уже 93. Вряд ли еще живой. Разве что дедушка...
Колишній-східняк    24.02.2020, 16:17
Оценка:  +1
Колишній-східняк
У меня складывается такое впечатление, что с каждым годом героических участников ВОВ становится всё больше, а не меньше.
Путин-Xyйло    24.02.2020, 16:18
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Папа не "воевал", ейный папа отмечал
Путин-Xyйло    24.02.2020, 16:14
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Ей осталось б3донуть - Хутин введи и поехать к Хутину! Е*бомонд, епт!
Оксана    24.02.2020, 15:59
Оценка:  -5
Оксана
чума БЛЯ....
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