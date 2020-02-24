Рабинович: Не позволим власти вернуть Супрун, она уже уничтожила медицину в Украине

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун может быть восстановлена в должности, и иск в отношении политического эксперта, заслуженного журналиста Владимира Кацмана и телеканала ZIK – один из способов приблизиться к этой цели. Об этом заявил сопредседатель политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ», народный депутат Украины Вадим Рабинович.

«Супрун подала в суд на журналистов только потому, что ей не нравится словосочетание «санитарка из Вирджинии». Я хочу извиниться за человека, который ее так назвал, потому что она не санитарка – санитарка никогда не допустила бы того, что допустила Супрун. Санитарка – это хороший и важный человек, работающий в сфере медицины. А она – убийца украинцев, закупавшая некачественные лекарства, тратившая миллионы бюджетных денег», – возмутился народный депутат.

Политик уточнил, что передал адвокату письмо с просьбой приобщить к этому делу уже открытые уголовные дела по «санитарке из Вирджинии» Ульяне Супрун.

«Знаете, что сейчас происходит? Супрун пытаются восстановить на работе, поэтому весь этот цирк с судом устроен исключительно для того, чтобы признать ее невиновной и вернуть в Минздрав на должность заместителя министра здравоохранения (хотя сегодня это скорее «министерство убиения украинцев»)», – сообщил народный депутат.

Вадим Рабинович возмущен тем, что человек, который уничтожил украинскую медицину, лишил нас конституционного права на бесплатное медицинское обслуживание, приходит судиться с телеканалом и журналистом.

«Власть пытается закрыть рот медиа и вернуть Супрун на работу! Поэтому я хочу передать Супрун следующее: во-первых, мы приобщаем к этому делу еще и все уголовные дела, открытые по тем фактам, которые под ее руководством привели к уничтожению медицины. А это дела и по линии ГБР, и МВД, и НАБУ – они уже зарегистрированы, они уже ведутся. И подозрение Супрун не вручают только потому, что ею «наверху» слишком опекаются… Во-вторых, «санитарка из Вирджинии» – это лучшее, что можно о ней сказать! Она – человек, приехавший для убийства нашего народа. Поэтому она несет прямую ответственность за геноцид украинцев, который наблюдал каждый, кто в последние годы посещал больницы. И у нее, и у «соросовских прихлебателей» еще хватает совести в суде говорить, что они честные и хорошие?» – возмутился парламентарий.

Вадим Рабинович предложил украинцам понаблюдать за тем, получится ли у власти вернуть Супрун.

«Мы посмотрим, получится ли у них это сделать! В прошлый раз мы ее выгнали, в этот тоже выкинем пинком под зад! И пусть подаст на меня в суд, а сама ответит за фальшивые лекарства, за незаконные испытания над украинцами, за закупки», – пояснил он.

Вадим Рабинович пообещал, что лично он и ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ будут следить за «соросовской бандой» и не позволят власти восстановить Супрун.

«25 февраля Супрун снова приедет сюда – в суд. Приходите и вы! И тогда мы покажем и докажем, кто здесь купленный и кто губитель здоровья народа!..» – резюмировал Вадим Рабинович.