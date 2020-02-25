Власти намерены купить квартиры для освобожденных из плена - Денисова
Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для украинцев, освобожденных из плена 29 декабря 2019. Об этом на своей странице в Facebook написала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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Денисовой отметила, что освобожденным была указана помощь в восстановлении документов, а также государство помогает им трудоустроиться.
“При моем содействии Служба занятости провела для этих граждан работу по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья. Большинство на эти предложения согласились. В то же время 12 человек из числа освобожденных до сих пор не определились с местом работы и проживания“, - написала омбудсмен.
Пока в Офисе Президента решают вопрос о покупки освобожденным украинцам квартир, они обеспечены временным жильем.
“Также Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, ведь есть значительная потребность в их количестве. Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые изъявили желание проживать у своих родных и близких“, - отметила она.
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Денисова также рассказал, что всем освобожденным предоставлена высококвалифицированная медицинская помощь. 11 из них заканчивают курс реабилитации в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны “Цибли“.
Напомним, в Министерстве по делам ветеранов рассказали, что половина экс-пленников уже вернулась к нормальной жизни.
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