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Власти намерены купить квартиры для освобожденных из плена - Денисова

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Омбудсмен Денисова опровергла, что освобожденным из плена гражданам Украины никто не оказывает помощь.
Пленники боевиков были освобождены 29 декабря
Пленники боевиков были освобождены 29 декабря
Офис президента

Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для украинцев, освобожденных из плена 29 декабря 2019. Об этом на своей странице в Facebook написала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Денисовой отметила, что освобожденным была указана помощь в восстановлении документов, а также государство помогает им трудоустроиться.

“При моем содействии Служба занятости провела для этих граждан работу по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья. Большинство на эти предложения согласились. В то же время 12 человек из числа освобожденных до сих пор не определились с местом работы и проживания“, - написала омбудсмен.

Пока в Офисе Президента решают вопрос о покупки освобожденным украинцам квартир, они обеспечены временным жильем.

“Также Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, ведь есть значительная потребность в их количестве. Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые изъявили желание проживать у своих родных и близких“, - отметила она.

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Денисова также рассказал, что всем освобожденным предоставлена высококвалифицированная медицинская помощь. 11 из них заканчивают курс реабилитации в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны “Цибли“.



Напомним, в Министерстве по делам ветеранов рассказали, что половина экс-пленников уже вернулась к нормальной жизни.

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