В Никополе 12-летний подросток попал под колеса авто: Жуткое видео
Юный велосипедист попал передним колесом в яму на дороге и вылетел на встречную полосу, где попал под колеса, движущегося на встречу микроавтобуса. Парень остался жив и был доставлен в больницу. Об этом сообщает Nikopolnews.
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Как сообщается, авария случилась в Никополе, 20 февраля, на улице Шевченко. На кадрах видно, как пара велосипедистов двигалась по дороге за микроавтобусом. Они не соблюдали дистанцию, из-за чего один из парней не заметил яму под колесами велосипеда.
Далее 12-летний парень вылетел на встречную полосу и оказался прямо под колесами микроавтобуса, который двигался навстречу. Подросток остался жив, хоть и получил множество переломов костей.
Внимание: Видео не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет
На втором видео показано, как пострадавший лежит на асфальте. Ему пытаются оказать помощь очевидцы аварии. Люди вызывают врачей и пытаются связаться родителям подростка.
Напомним, ранее в Николаевской области автобус врезался в грузовик. Пострадали 17 человек.
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