В списках на обмен с РФ есть все граждане Украины, включая татар

В представительстве президента в Крыму уверяют, что работают по всем незаконно удерживаемым украинцам, о которых известно.

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В списках на обмен с Россией включены все незаконно заключенные граждане Украины, удерживаемые на территории временно оккупированного Крыма и в самой России. Об этом на пресс-конференции заявили заместители постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова и Тамила Ташева.

По словам Ташевой, представительство президента в АРК тесно сотрудничает с общественными правозащитными организациями, документирует и проверяет дела, связанные с политически мотивированными преследованиями и лишениями свободы. Информация обо всех людях, о которых сообщают правозащитники, сразу же передается в Офис президента.

То есть коммуницирован каждый человек, нет исключений, потому что для нас каждый гражданин, который преследуется со стороны РФ, является незаконно преследуемым, - отметила Ташева.

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Она сообщила, что сейчас украинские власти работают по двум трекам: освобождение лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и освобождение лиц, которые незаконно находятся в Крыму и в России.

В свою очередь, Свиридова заверила, что в списках на освобождение есть все граждане Украины, в том числе незаконно заключенные крымские татары.

Все украинцы и крымские татары есть в списках, которые мы собираем, верифицируем и передаем в Офис президента, - уточнила она.

Напомним, власти намерены купить квартиры для освобожденных из плена. Омбудсмен Денисова опровергла, что освобожденным из плена гражданам Украины никто не оказывает помощь.

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